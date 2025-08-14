Murat Kapki cezaevinden ifade verdi: Bende 2 milyon dolar istedi, Mücahit Birinci’den şikayetçiyim

Tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin, söz konusu iddialara ilişkin bugün cezaevinde verdiği ifadede, "‘Şikayetimdir’ başlıklı el yazılı dilekçe, tarafımdan yazılmış olup bana aittir" dedi. Kapki'nin ifadesinin devamında, “Vekâletname düzenlendikten sonra, 31/07/2025 tarihinde Av. Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Bana öncelikle 'Makyavelist' olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi... Nasıl olacağını sorduğumda, yanında iki nüsha hâlinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar çıktısı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi... Okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Metni imzalamayı reddettim... Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener gibi gazetecilerin benim hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde, kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları para alacağını söyledi.” dediği öğrenildi.

Başsavcılık açıklama yaptı

Söz konusu iddialara ilişkin Özgür Özel'in açıklamasının devam ettiği anlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

Murat Kapki'nin ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin ise bugün konuya ilişkin cezaevinde ifade verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kapki, ifadesinde şunları kaydetti:

“Ben hâlen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2024/228233 soruşturma sayılı dosya kapsamında Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunmaktayım. Sormuş olduğunuz ‘şikayetimdir’ başlıklı el yazılı dilekçe, tarafımdan yazılmış olup bana aittir. Bu dilekçeyi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştim.

Dilekçemde de belirttiğim üzere, kamuoyunda 'İBB dosyası' olarak bilinen dosya kapsamında cezaevindeyken, soyadını hatırlamadığım Melih isimli ve aramızda vekâlet ilişkisi bulunan (İBB dosyasında vekâleti bulunmamaktadır) avukat arkadaşım, bana ulaşarak Mücahit Birinci isimli avukatın benimle görüşmek istediğini ve şahsın, tutuklu bulunduğum dosyadan tahliye ettirebileceğini iletmek amacıyla bahsettiğim Melih isimli arkadaşımla haber göndermişti.

Ben söz konusu dosyada 3 defa (Mücahit Birinci’nin haber gönderdiği tarihlerde 2 defa) etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmama rağmen, beyanlarım yeterli görülmediğinden hâlen tutukluydum. Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekâletname ile 29/07/2025 tarihinde Av. Mücahit Birinci’yi avukatım olarak tayin ettim.

Ayrıca belirtmek gerekirse, ben Mücahit Birinci isimli şahsı daha önceden kesinlikle tanımıyorum. Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekâletname düzenlendikten sonra, 31/07/2025 tarihinde Av. Mücahit Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle 'Makyavelist' olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi. Bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı belirtti.

Ben de bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda, yanında iki nüsha hâlinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar çıktısı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde, 'Şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde hâlinde yazdığım hususlar bulunmaktaydı. Bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Ayrıca kendisine, zaten etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledim.

Buna rağmen, Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener gibi gazetecilerin benim hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde, kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları para alacağını söyledi. Fakat bu ücreti talep ederken, bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir beyanı olmadı.

Bunun üzerine, kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı. Sonrasında, yanında getirdiği, yukarıda belirttiğim yazıların bulunduğu metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken, tahliye olup olamayacağımı sordum. Av. Mücahit Birinci de ‘Senin tercihin bu oldu’ şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. Mücahit Birinci isimli avukat yanıma geldiğinde, adliye içerisinde ilişkili olduğu hâkim ya da Cumhuriyet savcısı bulunduğuna veya benden istediği parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla talep ettiğine dair herhangi bir vaatte bulunmadı.

Söz konusu olaydan birkaç gün sonra, yine noter kanalıyla 05/08/2025 tarihinde kendisini vekâletten azlettim ve avukatım aracılığıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundum. El yazılı dilekçemin medyada ya da belli siyasi partilerin eline nasıl geçtiğine dair bir bilgim bulunmamaktadır. Ayrıca, Mücahit Birinci isimli şahıstan şikâyetçiyim."