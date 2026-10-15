Murat Karayalçın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

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Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Partiye katıldı.

Murat Karayalçın’ın CHP’den ayrılması, partide mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü dönemde gerçekleşti. Karayalçın, söz konusu karara karşı çıkarak CHP’de kurultay düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Karayalçın, yaklaşık iki hafta önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezinde ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından üyelik konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Özgür Özel'i 18 Ağustos'ta TBMM'deki makamında ziyaret eden Karayalçın, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demek için geldim" ifadelerini kullanmıştı.