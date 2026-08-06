Murat Kurum duyurdu: Orman yangınlarında 92 yapı ağır hasar aldı

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de son günlerde etkili olan orman yangınlarının ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemeler sonucunda beş ilde toplam 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkılmış durumda olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre hasarın en fazla tespit edildiği il Muğla oldu. Muğla’da 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık kayıtlara geçti. Antalya ve Aydın’da 20’şer, Balıkesir’de 6, Mersin’de ise 3 bağımsız bölüm için aynı tespit yapıldı.