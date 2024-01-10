Murat Kurum: Gündemimiz İstanbul’a hizmet olacak

İstanbul’da seçim çalışmalarına başlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde saat 17.00’da başlayan programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



"Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak"



Muhtarların İstanbul’u yönetme konusunda etkili olacağını söyleyen Murat Kurum, “Şehirlerimize yaptığımız her yatırımda; milletimizin sözünü, fikrini, taleplerini sizlerin sayesinde çok daha iyi öğreniyoruz. Bakanlık dönemimizde de; sellerde, depremlerde, yangınlarda; milletimize beraber yardım ettik. Annelerimizin, yavrularımızın acısını birlikte paylaştık. Sizler, bu yolculukta yol arkadaşımızsınız. Allah bu kutlu görevinizden dolayı sizlerden razı olsun diyorum; bizi sizlere, bizi İstanbullulara mahcup etmesin diyorum. Size söz veriyorum, muhtarlar bizim mesai arkadaşımız olacak. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak. Elimizi, mahallelerimizden asla çekmeyeceğiz. Şunun altını çiziyorum. Bizim yönetimimizde muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın başı öne eğilmeyecek. İstanbul’u sizlerle yöneteceğiz. 31 Mart akşamı, İstanbul’un Büyükşehir Belediye başkanı muhtarlarımız olacak. Sivil toplum kuruluşlarımız olacak. Gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak, sizler olacaksınız” dedi.



“Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var”



İstanbul’un son 5 yıl içinde yeterince iyi yönetilmediğini söyleyen Kurum, “Bizim muradımız var, o da İstanbul’a hizmet. Bu şehre eser vermek, benim için daima en büyük şeref vesilesi oldu. İstanbul’umuza her gelişimiz yeni bir eserin habercisi oldu. Şimdi yeni bir heyecanımız var. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri isteyen İstanbullular var. Bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı düşünerek çalışacağız. Şuna inanın; kalbimizde sadece İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul’a hizmet olacak. Öznemiz İstanbul olacak, öznemiz İstanbullular, öznemiz sizler olacaksınız. Bizim bu maratonda sizlere çok ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte; dostluk, kardeşlik köprülerini yeniden inşa edeceğiz. Varsa kırılan kalpler, birlikte onaracağız. Varsa küskün gönüller, birlikte alacağız. Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz ve inşallah kazanacağız" şeklinde konuştu.