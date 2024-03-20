Murat Kurum kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı

31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde özellikle İstanbul ve Ankara'da yarışan ve göz önünde bulunan adaylar mal varlıklarını açıklıyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da resmi olarak mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.