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Murat Kurum'a övgü yağdırdı | 500 bin sosyal konut geliyor: Mehmet Şimşek destek verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğuna dikkat çekip, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, "Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek" dedi.

Haber Merkezi
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Murat Kurum'a övgü yağdırdı | 500 bin sosyal konut geliyor: Mehmet Şimşek destek verdi!
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TRT Haber'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadele en kritik değişken olduğuna vurgu yaptı.

"Murat Bey'in hakkını vermek lazım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmalarını “muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz” diyerek anlatan Bakan Şimşek şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bir toplantı yaptık. Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar.

Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım."

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