Murat Kurum'la atanamayan öğretme arasında dikkat çeken diyalog

Atanamayan bir öğretmen, kalabalığın arasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a seslenerek Cumhurbaşkanıyla görüşmek istediğini dile söyledi.

“Derdimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum"

Genç öğretmen, Murat Kurum’a seslenerek "Ben dereceyi kolay yapmadım ama mülakatta elediler. Derdimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum.” dedi.

Murat Kurum: Buralı mısın?

Bakan Kurum’un ise öğretmene, “Tamam, not alalım. Buralı mısın?” diye sorduğu, öğretmenin de “Buralıyım, Rizeliyim.” yanıtını verdi.

"Ben dereceyi kolay yapmadım, mülakatta kontenjan dışı yaptılar"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğunu belirten öğretmen adayı "2024 KPSS'den derece yaptım. Mülakatta beni kontenjan dışı yaptılar. 58 bin adayın içinden 760. oldum. Ben derecemi kolay elde etmedim. 8 yıllık uğraşıyorum. Atanmak istiyorum iş istiyorum. Sayın Bakanım lütfen beni Cumhurbaşkanımızla görüştürün" ifadelerini kullandı.