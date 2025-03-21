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Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun dahil 7 kişinin banka kasalarına el konuldu.

Haber Merkezi
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Murat Ongun dahil 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.

7 kişinin bankadaki kasasına el konuldu

Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

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