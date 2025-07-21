Murat Ongun: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süresi, 1999 yılında cezaevine giren Erdoğan'ı bugün itibariyle geçti

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 21 Temmuz 2025 itibariyle, tutukluluk süresinin 1999 yılında cezaevine giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde kaldığı süreyi aştığını dile getirdi.

Ongun, "İBB Başkanıyken tutuklanan Erdoğan, 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 24 Temmuz 1999’da çıktı" ifadesini kullandı. Ongun, X hesabından açıklamalarda bulundu.

📌İBB Başkanıyken tutuklanan Erdoğan, 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 24 Temmuz 1999’da çıktı.



📌İBB Başkanıyken tutuklanan İmamoğlu 23 Mart 2025’te cezaevine kondu ve hâlâ cezaevinde. Bugün itibarıyla yatış süresi Erdoğan’ı geçti.



📌4 günlük sefil nezaret günlerini de… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 21, 2025

İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olduğunu belirten Ongun, bu sürenin Erdoğan'ın Ziya Gökalp'e ait "Asker Duası" isimli şiiri okumasının ardından 1999 yılında yaşadığı tutukluluk süresini bugün itibariyle aştığının altını çizdi.

Ongun, "Cumhurbaşkanının yıllarca anlatılan cezaevi günleri kadar süre geçmesine rağmen, İmamoğlu iddianamesinin henüz yazılmamış bile olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyerek İmamoğlu'nun iddianamesinin hala yazılmamış olduğunu belirtti.

Ongun'un ifadeleri şu şekilde:

"İBB Başkanıyken tutuklanan Erdoğan, 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 24 Temmuz 1999’da çıktı.

İBB Başkanıyken tutuklanan İmamoğlu 23 Mart 2025’te cezaevine kondu ve hâlâ cezaevinde. Bugün itibarıyla yatış süresi Erdoğan’ı geçti.

4 günlük sefil nezaret günlerini de eklersek İmamoğlu +5. günde

Bu günde hâlâ iddianame yok

Cumhurbaşkanının yıllarca anlatılan cezaevi günleri kadar süre geçmesine rağmen, İmamoğlu iddianamesinin henüz yazılmamış bile olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."