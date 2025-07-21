  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Murat Ongun: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süresi, 1999 yılında cezaevine giren Erdoğan'ı bugün itibariyle geçti
Takip Et

Murat Ongun: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süresi, 1999 yılında cezaevine giren Erdoğan'ı bugün itibariyle geçti

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 21 Temmuz 2025 itibariyle, tutukluluk süresinin 1999 yılında cezaevine giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde kaldığı süreyi aştığını dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Murat Ongun: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süresi, 1999 yılında cezaevine giren Erdoğan'ı bugün itibariyle geçti
Takip Et

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 21 Temmuz 2025 itibariyle, tutukluluk süresinin 1999 yılında cezaevine giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde kaldığı süreyi aştığını dile getirdi.

Ongun, "İBB Başkanıyken tutuklanan Erdoğan, 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 24 Temmuz 1999’da çıktı" ifadesini kullandı. Ongun, X hesabından açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olduğunu belirten Ongun, bu sürenin Erdoğan'ın Ziya Gökalp'e ait "Asker Duası" isimli şiiri okumasının ardından 1999 yılında yaşadığı tutukluluk süresini bugün itibariyle aştığının altını çizdi.

Ongun, "Cumhurbaşkanının yıllarca anlatılan cezaevi günleri kadar süre geçmesine rağmen, İmamoğlu iddianamesinin henüz yazılmamış bile olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diyerek İmamoğlu'nun iddianamesinin hala yazılmamış olduğunu belirtti.

Ongun'un ifadeleri şu şekilde:

"İBB Başkanıyken tutuklanan Erdoğan, 26 Mart 1999’da cezaevine girdi, 24 Temmuz 1999’da çıktı. 

İBB Başkanıyken tutuklanan İmamoğlu 23 Mart 2025’te cezaevine kondu ve hâlâ cezaevinde. Bugün itibarıyla yatış süresi Erdoğan’ı geçti.

4 günlük sefil nezaret günlerini de eklersek İmamoğlu +5. günde

Bu günde hâlâ iddianame yok

Cumhurbaşkanının yıllarca anlatılan cezaevi günleri kadar süre geçmesine rağmen, İmamoğlu iddianamesinin henüz yazılmamış bile olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Ekrem İmamoğlu Trabzon'a mektup gönderdi: Bu böyle yarım kalmayacakEkrem İmamoğlu Trabzon'a mektup gönderdi: Bu böyle yarım kalmayacakGündem
Gündem
El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Türkiye'ye geliyor
El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Türkiye'ye geliyor
Kızılay, denize sıfır 4 katlı binasını satışa çıkardı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Kızılay, denize sıfır 4 katlı binasını satışa çıkardı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS açıklaması: İmam hatip düşmanlığı yapılıyor
Erdoğan'dan LGS açıklaması: İmam hatip düşmanlığı yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Cumhurbaşkanı Şara dik bir duruş sergilemiştir
Suriye Cumhurbaşkanı Şara dik bir duruş sergilemiştir
Bakan Kurum’dan sert uyarı: Çalışmazsanız gereğini yaparım!
Bakan Kurum’dan sert uyarı: Çalışmazsanız gereğini yaparım!
CHP, Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK'ya şikâyet etti
CHP, Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK'ya şikâyet etti