Murat Ongun’dan gözaltına alınan bacanağı İbrahim Can Yaman hakkında açıklama

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişinin gözaltına alınmasının ardından tutuklu bulunan İBB Başkan Danışmanı, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapıldı. “Kanıt Sunuyorum” başlığı altında yapılan paylaşımda şunlar söylenildi:

“Kanıt sunuyorum

Bu sabah evimden gözaltına aldığınız Can Yaman;

7 Ağustos’ta yurt dışına çıktı 11 Ağustos’ta yurda döndü.

Hakkında bir soruşturma var idiyse, sadece bir hafta önce neden yurt dışına çıkmasına göz yumdunuz.

Hakkında bir soruşturma var idiyse neden yurt dışı dönüşü gözaltına almadınız?

5 ayda bilmediğiniz hangi gerçeğe 5 günde ulaştınız? Son 5 günde hangi suçu işledi?

Bu soruların belgeli/delilli yanıtlarını vermek zorundasınız. Hakkında soruşturma olan biri birkaç gün önce yurt dışına çıktıysa dönünce işlediği suçu (!) belgelemenizi bekliyoruz”

İBB Başkan Danışmanı, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sosyal medya hesabından, sabah gerçekleşen gözaltıların ardından bir paylaşım yapılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Ongun'un bacanağı İbrahim Can Yaman'ın bulunduğu belirtilen paylaşımda, ''3. kez evim basıldı. Şafak vakti polisler 3. kez evimize gelip arama ve gözaltı yaptı. Bu kez sevgili bacanağımı alıp gittiler. Aileme ve bana karşı sürdürülen tutum zulüm boyutunu aşmış, benzersiz bir güç kullanımına dönüşmüştür. 'Kuvvetli suç delili' yerini 'kuvvetli intikam yemini'ne bıraktı. Sağduyu, tarafsızlık kaybolup gitti. Allah akıl ve vicdan versin demekten başka söz denemez hale geldi.'' denilmişti.