Murat Ongun'dan Mücahit Birinci açıklaması: Dava açacağım

19 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan ve aynı operasyon kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun da sosyal medya hesabından "Kumpasçı Mücahit Birinci’ye gerekli davaları açacağım" paylaşımını yaptı.

Ongun "İftira imzası için 2 milyon Dolar isteyen muhteris kumpasçının, hazırladığı metin iyi analiz edilmelidir. 1 taşla çok sayıda kuş vurmaya çalışan bu zat, hem Sayın Özgür Özel’i, hem Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, hem beni hem de Fatih Keleş’i hedef almakla yetinmiyor Çağlayan Adliyesi’ndeki bir grup savcı ve hakimle, İBB’nin Roma’daki Avrupa Oyunları imza törenine katılan çok sayıda gazeteciyi de operasyona açık hale getiriyor. Hiçbir avukat kendi kendine bu kadar fütursuzluğa yönelemez. Bu denli cesareti tek başına gösteremez. Görünen o ki; Mücahit Birinci yalnız değildir" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğle saatlerinde bir açıklama yaparak "Ak Toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye gider. Bu kişiye, bugün kuruluşunu kutladığımız AK Parti’nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Murat Kapki ile konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü Murat Kapki’ye birazdan hepinizin tanık olacağı 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup ‘Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkış gideceksin’... Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip, hatta ‘ben kimseye iftira atmam’ deyince ‘baktım CHP iyiye gidiyor, o gün mahkemede ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim der, CHP yanlısı bir ifade verir, CHP’nin gazabından kendini kurtarırsın' dedi" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık: Soruşturma başlatıldı

31 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Kapki'nin avukatı, suç duyurusu dilekçesini 12 Ağustos'ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Soruşturma haberi ise, Özgür Özel'in açıklamasının devam ettiği anlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık açıklamasında re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu, "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." denildi.