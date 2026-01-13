Murat Ongun'un ikinci hesabına da erişim engeli getirildi
İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun’un önceki hesabına getirilen erişim engelinin ardından açtığı yeni X hesabı da erişime engellendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. eski Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, ikinci X hesabına da erişim engeli getirildiğini yeni açtığı "MrtOngun_resmi" hesabı üzerinden duyurdu.
Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci hesabım da kapatıldı. Yola bu hesap ile devam edeceğiz. Güçlü desteğiniz ve dayanışmanız ile bu hesap da büyüyecek, gerçekler daha çok insana ulaşacak."