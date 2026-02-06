Murat Övüç hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Başörtülü videosunun ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 20 Aralık 2025’te tutuklan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün tutukluluğunun 46’ncı gününde hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre iki sayfayı doldurmayan iddianamede, soruşturmanın “Bee Haber” rumuzlu hesaptan şüphelinin başörtüsü takmış şekildeki videosunu “başörtüsü takan Murat Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi.

“Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüpheli"

İddianamede Övüç için “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Övüç’ün halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

“Hukuk göre göre katlediliyor”

Medyascope’a konuşan Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, iddianamedeki açıklamaların tamamının “dini değerleri aşağılama”ya yönelik olduğunu ancak davanın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”den açıldığına dikkat çekti.

Avukat Çelik, “Sırf tutukluluğa gerekçe uydurmak adına yapılan bir hareket bu. Hukuk göre göre katlediliyor, müvekkilimin derhal tahliye edilmesi gerekirsen hala bekletiliyor. Tensiple tahliye talepli dilekçemizi mahkemesine sunacağız. Umarım adalet bir an önce yerini bulur” dedi.