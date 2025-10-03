Murat Yetkin, o fotoğrafların hikayesini yazdı

TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı sonrası yapılan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti liderleri bir süre görüştü.

Erdoğan'ın TBMM Tören Salonu'nda bulunan bir odada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelmesiyle başlayan toplantıya daha sonra resepsiyona katılan siyasi partilerin liderleri de davet edildi.

Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı.

Gazeteci Murat Yetkin, "Yetkinreport" isimli sitesindeki yazısında fotoğrafların CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "tek muhalefet odağı" olarak güçlendirebileceğini ifade etti.

Öte yandan; Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması için erken seçime gidilecek karara ihtiyacı olduğunu hatırlatan Yetkin, bu desteğin DEM Parti'den gelebileceğini aktardı.

Yetkin'in yazısı şöyle:

"Erdoğan, Meclis açılış akşamı davet ardından Kurtulmuş’un 'liderlerle çay sohbetine' İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu da çağırmıştı ama Dervişoğlu, yeni geçirdiği ameliyat nedeniyle, Erdoğan’ın konuşması ardından Meclis makamındaki sohbete katılsa da, akşamki resepsiyona da katılamamıştı, dolayısıyla fotoğrafları da yayınlanmadı.

Ama Erdoğan, AK Parti’den ayrılıp kendi partilerini kurduktan ve CHP ile 2023 seçimleri öncesi karşısına Altılı Masa üyesi olarak çıktıktan sonra aynı ortamda bulunmadığı, davetlerine çağırmadığı Davutoğlu ve Babacan ile fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı.

Babacan, AK Parti'den daha yumuşak geçişle ayrılmış, Davutoğlu ise Başbakan iken bir parti-içi darbe ile istifaya zorlanmış, bunu da ifşa etmişti.

Erbakan ise 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’ye karşı adaylarını geri çekerlerse 'yedek lastiğe dönecekleri' açıklamasıyla AK Parti’nin CHP karşısında yenilgisinde pay sahibi olmuştu.

Erdoğan’ın her üç isimle, kendi oturduğu halde el sıkışma fotoğraflarını yayınlatması, sağ yanında DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Hatimoğulları olduğu halde sol yanında Davutoğlu, onun yanında da Babacan’a yer vermesi akıllara başka bir senaryoyu getiriyor.

Erdoğan 1 Ekim akşamına dair fotoğrafları, kesitler halinde ve toplu olarak yayınlatarak adeta Meclis açılış oturumuna katılmayarak kendisini ve Özgür Özel’in deyimiyle 'Bir yıldır partisine karşı saldırıları' protesto eden CHP’ye karşı adeta 'Birleşik cephe' izlenimi oluşturmak istemiş görünüyor.

Erdoğan, 2 Ekim günü yaptığı bir konuşmada, sözü Ekrem İmamoğlu devamı soruşturmalar sürecinde CHP’den AK Parti’ye geçen belediyecilere getirerek 'kapılarının açık' olduğunu tekrarladı.

O kapıların AK Parti’nin sağındaki bütün partilere açık olduğunun da fotoğrafları idi yayınlananlar. CHP, kendi seçmeninin de verdiği oylarla TBMM’de varlık gösteren sağ partileri böyle bir 'Birleşik Cephede' karşısında bulabilir.

Erdoğan’ın yeniden aday olmak için Anayasa değişikliğine ihtiyacı olmayabilir. Mayıs 2028 seçimlerine birkaç ay kala Meclis’ten çıkacak erken seçim kararı bunu sağlayabilir. O karar DEM desteğiyle çıkabileceği gibi, diğer partilerden milletvekili ya da sadece o oylamaya özgü oy transferleriyle sağlanabilir.

Öte yandan; bu fotoğraflar kamuoyu gözünde sadece 'siyasette yumuşama' olarak değil, 'Hepsi bir, CHP tek' görüntüsünü de oluşturabilir. CHP’yi geçerli tek muhalefet odağı olarak tahkim edebilir.

Erdoğan’ın CHP dışındaki muhalefet liderleriyle yayınlanan fotoğrafları ters teperek Özgür Özel’in muhalefet lideri olarak güçlenmesine de yarayabilir.

İşte o noktada, AK Parti’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklayacağı iddianamelere ve CHP içinden Özel yönetimini devirmeye yönelik açılan davalara güvendiği anlaşılıyor."