Gazeteci Murat Yetkin, "Ogün Samast milletvekili ya da vali olsa şaşırır mısınız?" başlıklı yazısında, geçmişten verdiği çeşitli örneklerle Samast'ın Anayasa engeli olmasa milletvekili ya da vali dahi olabilme ihtimalinin şaşırılmayacak bir durum olduğunu aktardı.

"Samast’ın bu sitemde siyaset basamaklarında yükselmek için nesi eksik?" diye soran Yetkin, 'yetkinreport' sitesindeki yazısında şu görüşlere yer verdi:

"Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast yarın çıkıp sırayla değişik Türk büyüklerinin elini öpüp hayır duasını alsa şaşırmazsınız değil mi? Anayasa Madde 76 engeli olmasa Hrant Dink’in katili Samast’ın bu sitemde siyaset basamaklarında yükselmek için nesi eksik?

Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast yarın bir gün sırayla değişik Türk büyüklerinin elini öpüp hayır duasını alsa şaşırmazsınız değil mi? Peki öbür gün milletvekili ya da vali olarak karşımıza çıksa? Ona da şaşırmaz çoğumuz, ama Anayasa Madde 76 izin vermiyor; şimdilik diye ekleyeyim. Anayasa izin verse siyaseten mümkün olabileceğinden, çoğumuzun kuşkusu yok. Çünkü geçmişte iki çok çarpıcı örneği var, derin devletimizin benzeri durumlarda vali ve milletvekili yaptığı.

O örnekleri vereceğim ama Hrant Dink cinayetindeki bam teline dokunalım.

Adalet Bakanlığı tepkiler üzerine yaptığı açıklamada Samast’ın salıverilmesinde denetimli serbestliğin söz konusu olmadığını, hatta bu hakkı 2022’de elde etmesine rağmen kullandırılmadığını duyurdu. Tam da Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında Can Atalay’ın milletvekilliği ve tahliye hakkı üzerine çıkan krize TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eliyle çözüm aranıyorken Hrant Dink’in katilinin tahliye edilmesi AK Parti hükümetini de memnun etmemiştir. Siyaseten söylüyorum.

Örgüt denseydi içerideydi

Ancak Gezi Protestolarının arkasında hükümeti yıkmak için gizli örgüt bulan, Osman Kavala’yı ömür boyu hapis, Atalay’ı (ve Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman’ı unutmayalım) 18 yıl hapse mahkûm eden Türk yargısı, Dink cinayetine örgütlü suç bulmuş olsaydı, Samast bugün hâlâ layık olduğu yerde, hapiste olacaktı. Hem de cinayete karışmış onca polis varken ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Yasin Hayal ve 96 yıla çarptırılmış Erhan Tuncel hâlâ hapisteyken. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza “örgüt yok” dediği ve Yargıtay da bunu onayladığı için Samast dışarıda.

Adalet bunun neresinde?

Bu sorumu da baştaki, milletvekili ve vali sorumu da naif bulanlar olabilir.

O yüzden hemen örneklere geçiyorum.

6-7 Eylül’ün kışkırtıcısı vali oldu

6-7 Eylül 1955’de özellikle Rum azınlığa yönelik planlı saldırılarda 30 kişi öldürüldü, tecavüzler yaşandı. Resmi kayıtlara göre 4212 ev, 1004 işyeri, 73 kilise, 26 okul, 2 manastır ve 1 sinagog tahrip edildi. Saldırıların fitilini “İstanbul Ekspres” gazetesinin Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin Yunanlılar tarafından bombalandığı yolundaki haberi ateşlemişti.

Kısa süre sonra Selanik’teki eve bombayı yerleştirenin Komotini (Gümülcine) doğumlu Batı Trakya Türkü Yunan vatandaşı Oktay Engin olduğu anlaşıldı. Yargılamada hapis cezası alan Engin, Türkiye’ye kaçırıldı. Türk istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Engin’e Adnan Menderes’in Demokrat Parti hükümetince vatandaşlık verildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine kaydı yapıldı.

Menderes ve arkadaşları 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilip idam edildi ama Oktay Engin yükselmeye devam etti. Okulu bitince Çankaya Kaymakamı yapıldı. CHP’li İçişleri Bakanı Orhan Öztrak tarafından Emniyet İstihbaratına alındı.12 Mart 1971 darbesinden 12 Eylül 1980 darbesine dek Emniyet Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Son olarak ANAP döneminde Nevşehir Valiliği yaptı.

Maraş katliamından milletvekilliğine

24 Aralık 1978’de zirvesine ulaşan “Kahramanmaraş Katliamı” olaylarınmda çoğu Alevi olmak üzere 111 vatandaş öldürüldü, binden fazla kişi yaralandı. 12 Eylül 1980 darbesi lideri Kenan Evren’in yargılandığı davada Kahramanmaraş Katliamı, darbeye giden yolun başlangıcı gösterildi.

Kahramanmaraş Davasının bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger idi; Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) ile bağlantılıydı. Olayları başlatan sinema bombalamasının faili oydu. Ama Kenger aynı zamanda ÜGD’ye solcuların sinema bombaladığı haberini verip sokağa döken kişiydi iddianameye göre.

29 kişinin idam, 7 kişinin müebbet, 321 kişinin de değişik hapis cezalarına çarptırıldığı yargı sürecinde bir numaralı sanık Kenger beraat ettirildi. Soyadını değiştirip Şendiller yaptı.

Ökkeş (Kenger) Şendiller 1991 seçimlerinde Erbakan-Türkeş ittifakının Kahramanmaraş Milletvekili olarak TBMM üyesi seçildi, dahası İnsan Hakları Komisyonu üyesi oldu. Muhsin Yazıcıoğlu’nun MHP’den koparak kurduğu BBP’ye girdi; 2008’de oradan da ayrıldı. Milletvekili emekli maaşı sahibi.

O yüzden diyorum, Anayasa Madde 76 engeli olmasa Hrant Dink’in katili Samast’ın bu sitemde siyaset basamaklarında yükselmek için nesi eksik?"