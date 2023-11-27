Mürettebatta Türk kaptanlar da vardı... Yemen açıklarında kaçırılan gemi kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zodiac Maritime şirketine ait tanker ile iletişimin Aden Körfezi'nde seyir halindeyken kesildiğini ve gemide Türk denizcilerimiz Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel görev yapmakta olduğunu dün açıklamıştı.

Tanker, ABD silahlı kuvvetleri tarafından bugün yapılan açıklamaya göre USS Mason adlı muhrip ve müttefik kuvvetlerin savaş gemileri tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, yardım çağrısı üzerine muhrip geminin bölgeye intikal ettiği, tankerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu, bunun üzerine sürat teknesiyle tankerden kaçmaya çalışan silahlı beş kişinin teslim olduğu ifade edildi.