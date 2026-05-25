İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: CHP'nin ağır hasar görmesine razı olmayız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "CHP'nin ağır hasar görmesine razı olmayız" dedi.

Dervişoğlu, partisinin Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu. Seçilmiş CHP yönetimine karşı verilen tartışmalı "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "CHP'nin ağır hasar görmesine razı olmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Hükumet Sistemiyle, sistematik hale gelen bir utanç döneminde olunduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Aksi olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kapılarının kırılarak, içeriye zorla girilmesine, mahkeme kararıyla bir partiye genel başkan tayin edilmesine biraz olsun şaşırırdık. Ancak şaşırmadık, çünkü bu aşamayı çoktan geride bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Yargıyı bağımsız, demokrasiyi güçlü kılmanın yolunun milletin geçmişte yaşanan kötülüklere karşı aldığı tavrı hatırlamaktan geçtiğini kaydeden Dervişoğlu, "Unutmayın ki, bu milletin sabrının da bir sınırı vardır. Ve milletin sandıkta attığı demokrasi tokadı başka hiçbir şeye benzemez" dedi.