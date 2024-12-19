Dervişoğlu: Hükümet, kendi yarattığı sorunları çözüyormuş gibi yaparak takdir bekliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkın temel gündeminin geçim sıkıntısı ve ekonomik kriz olduğunu belirten Dervişoğlu, "İç cephe aç, perişan ve umutsuz. İç cepheyi güçlü tutmamız gerekiyor, ancak mevcut hükümetin performansı ve niyeti bu durumu iyileştirmeye elverişli değil" dedi.

"Tarım politikaları iflas etmiş durumda, çiftçimiz üretimden çekiliyor"

Dervişoğlu, Türkiye’nin derinleşen ekonomik krizinin arkasında adaletsizlik, hukuksuzluk ve liyakatsiz yönetimin olduğunu vurguladı. İYİ Parti lideri, "2018’den bu yana sürekli uyardık, ancak her geçen gün tek adam rejimi güçlendi. Tarım politikaları iflas etmiş durumda, çiftçimiz üretimden çekiliyor. Gençlerimiz ülkeden kaçma hayaliyle yaşıyor. Türkiye, üniversite mezunu işsizlerin cehennemine dönüştü" diye konuştu.

"Hükümet, kendi yarattığı sorunları çözüyormuş gibi yaparak takdir bekliyor"

Hükümetin dış politika gelişmelerini iç siyasette kullanma çabalarına da dikkat çeken Dervişoğlu, "Sınırlarımızdaki gelişmelerden kahramanlık hikayesi devşirip bunu seçim argümanı olarak kullanacakları kanaatindeyim. Sayın Erdoğan ve kadrosunun meşrebini bilenler, bu tabloyu şimdiden ekranlarda işlemeye başladılar. Hükümet, kendi yarattığı sorunları çözüyormuş gibi yaparak takdir bekliyor” ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti yeniden Türk siyasetinde bir umut olma özelliği kazanmaya başladı"

Partideki istifalarla ilgili soruları da yanıtlayan Dervişoğlu, gidenlerin ideolojik bir eleştiri yapmadığını belirtti. "Bu ayrılıkları kişisel sebeplerle ilişkilendiriyorum. Ancak bazı milletvekillerimize avantaj paketleri sunulduğunu biliyorum” dedi. Kongre sonrası toparlanma sürecine girdiklerini ifade eden Dervişoğlu, 'İYİ Parti yeniden Türk siyasetinde bir umut olma özelliği kazanmaya başladı" diye konuştu.

"Tencereler kaynamıyor, evlerde büyük bir umutsuzluk var"

Dervişoğlu, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıların artık dayanılmaz hale geldiğini vurgulayarak "Tencereler kaynamıyor, evlerde büyük bir umutsuzluk var. İnsanlar bu şartlarla mücadele etmekten yorulmuş durumda. Ancak hükümet, dış politikadan faydalanarak seçim kazanmanın peşinde. Bu strateji ile bir süre daha ayakta kalmaya çalışacaklar ama milletin sabrı kalmadı" dedi.