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Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi iptal oldu

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etme planı iptal edildi.

Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi iptal oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün (30 Ocak) bugün Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

İptalin nedenine ilişkin bilgilendirme yapılmadı

Sözcü TV'nin haberine göre, söz konusu ziyaretin iptal edildiği öğrenildi. İptalin nedenine ilişkin bir bilgilendirme ise henüz yapılmadı.

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