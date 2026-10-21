Müsavat Dervişoğlu, İYİ Partili vekil Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya davet etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya davet etti.

Fakıbaba'nın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 21, 2026

Eşref Fakıbaba ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti yönetimiyle "Terörsüz Türkiye" süreci ve yeni Anayasa konularında derin fikir ayrılıkları yaşadığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verirken, Meclis'te gerçekleşecek kritik oylamalardaki kişisel tutumunu da net bir şekilde ortaya koydu.

Hakkında son dönemde sıkça dile getirilen AK Parti'ye katılacağı yönündeki transfer iddialarını değerlendiren Fakıbaba, şu an için böyle bir kararının bulunmadığını belirterek söylentileri yalanladı. Ancak İYİ Parti Genel Merkezi'nin aldığı bazı stratejik kararlarla ciddi anlamda ayrıştığının altını çizdi.

"Barış sürecinin yanındayım"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Fakıbaba, geçmiş oylamalarda grup disiplinini bozmamak adına parti kararına uyduğunu fakat kişisel olarak farklı düşündüğünü belirtti.

Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarına "evet" sinyali

İYİ Parti yönetiminin yeni Anayasa çalışmalarına mesafeli durmasına karşın kendi tavrını netleştiren Fakıbaba, Türkiye’nin sivil ve yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu savundu. Meclis'e gelecek olan yeni Anayasa metnine "Evet" oyu kullanacağını açıklayan Fakıbaba, ayrıca Mekke Anlaşması’na da destek vereceğini ifade etti.