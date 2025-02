Müsavat Dervişoğlu: "Saray günde 2 bin 880 asgari ücret yiyor"

Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil kazanç"

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen isimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "Bazılarının bizden ayrılmaları kayıp değil kazançtır. Demokrasilerde vatandaşın oyunun namusunu, siyasetçinin namusu korur. Her siyasetçi de kendi namusundan mesuldür" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Dervişoğlu, "Makam mevki dağıtarak belli ki imkansızı istiyorsun! Sana yol vermeyeceğiz. Bunun için siyasi entrikalar ve tezgahlar kurmaya hazırlanıyorsan buyur gel! Hepiniz birsiniz biz yine tekiz" diye ekledi.

"Sıkıştıkça bakan değiştiren Erdoğan..."

Dervişoğlu, “Sıkıştıkça bakan değiştiren Erdoğan’la Türkiye düze çıkamaz” dedi. Yedi yıl içinde birçok bakan değişikliğine gidildiğini belirten Dervişoğlu, değişen bakanların sorunu çözmede etkisiz kaldığını vurguladı. Asıl sorunun Saray’da olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi. Vatandaştan sürekli tasarruf bekleyen iktidarın önce kendi harcamalarından tasarruf etmesi gerektiğini belirtti. Uygulanan ekonomi planlarının eksik olduğunu ifade eden Dervişoğlu, yedi yıl süren ekonomik krizin sonuçlarıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Bu iktidarın artık Türkiye’yi yönetemediğini dile getirdi.

"Vergimatik Mehmet de tasarruf dedi ama..."

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen her bakan gibi, vergimatik Mehmet de tasarruf dedi ama gözünü, emekçinin, memurun, işçinin imkanlarına dikti. Öğretmenlerimizin kullandığı su ısıtıcılarından başladı. Sonra memurların servislerine kadar, her şeye göz dikti. Ama sarayın savurganlığına hiç dokunmadı.

'Yahu bu saray; saatte 120, günde 2 bin 880, ayda 86 bin 400, yılda 1 milyon 36 bin asgari ücret yiyor. Üç liralık işi, bir avuç yağmacıya 10 liraya yaptırıyor' demedi. Yollara, köprülere, tünellere, havalimanlarına, hastanelere garantiler veren haramiliğe hiç dokunmadı. Çalışanın servisini kaldırdı ama parti devletinin makam aracı saltanatının yanına yaklaşmadı. Gücü hep millete yetti."

"Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?"

Dervişoğlu, Erdoğan ve ekibine yönelik vicdan çağrısında bulunarak, “Milletimi açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ettiniz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor?” diye sordu. İktidarın halkı susturmak istediğini ve toplumda dert anlatmanın suç sayıldığını belirtti. Ayrıca çiftçilere yönelik yapılan buğday dağıtımının anlamsız olduğunu, eğer işler yolundaysa bu tür adımların gereksiz olduğunu ifade etti.

"İktidar susan bir toplum arzu ediyor"

Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu milletin elinden, cebinden, hürriyetinden, vicdanından elinizi çekin. Bu iktidar susan bir toplum arzu ediyor. Dert anlatmak bile bu memlekette suçsa yıkılsın bu düzen. Başta çiftçiler olmak üzere herkese çağrı yaptılar. 288 kilo buğday dağıtın dediler. İşler yolundaysa buğday dağıtmak neyin nesidir?

"Kötü gidişata dur diyeceğiz"

Gerçek suçlular sokaklarda rahatça gezerken, başını kaldıranı Silivri'ye göndermek için canhıraş çalışıyorlar. Amaç korku siyasetinin bir uzantısı olarak katili, tecavüzcüyü, sapığı, dolandırıcıyı, çete mensubunu sokaklara salmak istiyorlar. Peki bağımsız Türk yargısından saray kadılığına nasıl geldik? Her şey tek bir hamleyle olmadı. Erdoğan siyaseti dediğimiz bu düzen ilmek ilmek örüldü. Bu iktidarın en önemli özelliği sinsiliğidir.

Bu kötü gidişata dur diyeceğiz. Bu gidiş Türk milletinin hak etmediği bir yolculuğu işaret ediyor. İktidar ya da borazanlarına sorsan Türkiye'de bu bahsettiğimiz sorunların hiçbiri yaşanmıyor. Onlar için her şey güllük gülistanlık. Her işi yalan, her işi yanlış olanlar hamaseti ekran koruyucusu haline getirirler, bugün bu iktidarda olduğu gibi."