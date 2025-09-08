  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Müsavat Dervişoğlu: Siyaset yapma hakkının gaspı anayasal bir suçtur
Takip Et

Müsavat Dervişoğlu: Siyaset yapma hakkının gaspı anayasal bir suçtur

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da anayasal bir suçtur. Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz" diye konuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müsavat Dervişoğlu: Siyaset yapma hakkının gaspı anayasal bir suçtur
Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, iktidarın demokrasi karşıtı adımlarının toplumdaki tansiyonu yükselttiğini söyledi.

"Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz"

İktidarın gerginliği aşağı çekecek adımlar atması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da anayasal bir suçtur. İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle CHP ile ilgili süreçler tansiyonu yükseltmektedir.

Bunun vereceği zararların boyutu tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. İktidarı, gerginliği yatıştıracak bir söyleme davet ediyoruz.

Milletimiz arasına nifak sokabilecek, yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek, Türkiye'yi yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz.

Biz her zaman olduğu gibi hukuku, demokrasiyi savunuyoruz. Umarım Türkiye'nin içinde bulunduğu tansiyon aşağı doğru çekilir."

Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değilizGürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: CHP'liler il binasında barikat kurduGündem
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İleride ders kitaplarına "darbeci" olarak geçeceksinÖzgür Özel'den Erdoğan'a: İleride ders kitaplarına "darbeci" olarak geçeceksinGündem
Gündem
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular
Avşa’dan bir şey götürmek gerekirse, bu ne olmalı?
Avşa’dan bir şey götürmek gerekirse, bu ne olmalı?
Bakan Uraloğlu duyurdu: 10 yılda 9,3 milyon engelli demiryollarında ücretsiz seyahat etti
Bakan Uraloğlu duyurdu: 10 yılda 9,3 milyon engelli demiryollarında ücretsiz seyahat etti
ASSAN GROUP soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
ASSAN GROUP soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı