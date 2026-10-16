Müsavat Dervişoğlu yanıtladı: 'İYİ Parti-Zafer Partisi-Anahtar Parti' ittifakı olacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'da üniversite öğrencisi gençlerin sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile birleşmeleri yönünde yapılan yorumlara değinen Dervişoğlu, "Herhangi bir fikri ayrılık yoksa, Türkiye’de yaşanan birtakım olumsuzlukların aparatı haline dönüştürülmemişlerse ve hepsinden önemlisi yola çıktığımız andaki çizgiyi muhafaza ediyorlarsa ayrıldıkları partinin kapısı onlara ardına kadar açıktır. Herkesi İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum" dedi.

"Bahçeli'nin uzun zamandır memleket hayrına bir laf söylediğine şahit olmadım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "yağmur projesi" çıkışı da sorulan Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Su güzel bir şeydir. Yararlanmak isterseniz barajlar yaparsınız ama tedbir alamazsanız felakete dönüşür. Diler ve umarım ki bu yağmur projesi de bir felaket planının parçası olmasın. Çünkü uzun zamandır memleket hayrına bir laf söylediğine şahit olmadım."

"Bütün bunları emirle yapıyorlar"

Abdullah Öcalan ile görüşülerek yürütülen bir süreçte 'devlet aklından' bahsedilemeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, "Aklınızı karıştıranların kimler olduğunu biliyorum. Zamanı gelince o akıl karışıklığının gerekçelerini anlatacağım. Bütün bunları emirle yapıyorlar" dedi.