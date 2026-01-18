Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel başkanlık için tek aday Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu bin 180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salona geldi, aranarak içeri alınan partililer, ellerinde Türk bayrakları ile parti bayrakları taşıdı.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in salonda yer almadı. Kurultayda konuşan Dervişoğlu, sözlerine Akşener'e teşekkür ederek başladı.

"Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyüttükleri Suriye PKK’sı"

İktidarın dış politikasını eleştiren Dervişoğlu, "Burnumuzun dibinde, tam 11 sene boyunca besleyip büyüttükleri Suriye PKK’sına bakın. 11 sene diyorum. 14 yıllık iç savaşın 11 yılında eğitildiler, donatıldılar, militan kazandılar. İktidar ise kılını kıpırdatmadığı gibi ileride yapılması muhtemel karşı hamlelere de engel olmayı görev bildi. Sonuç: Suriye’de YPG varmış, bunlar da aslında PKK’lıymış. Bak sen. Ne büyük strateji dehalarımız var ya Rabbi!" ifadelerini kullandı.

"Orta direğe darbe üstüne darbe rejimi"

"200 senelik demokratik mücadelemizden geriye doğru ne kadar mümkünse o kadar adım attılar. Biz cumhuriyetsiz, Cumhuriyet de sahipsiz kaldı" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, "Artık biliyoruz ki; bu sadece bir kriz değil, bilinçli yönetilen bir ekonomi politikasıyla, örgütlü bir yolsuzluk üzerine bina edilmiş, yoksulluk ve yoksunluk rejimidir! Bu bir servet transferi rejimidir. Bu rejim, hep veren ama hiç alamayan yetişmiş insanımıza ve orta direğe darbe üstüne darbe rejimidir" diye konuştu.

Burak Dalgın İYİ Parti'ye katıldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP listelerinden DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Burak Dalgın, 7 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa etti.

Yaklaşık 1 yıldır bağımsız milletvekili olarak görev yapan Dalgın, bugün, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı.

Dalgın'a rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı. Böylece İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 30'a çıktı.