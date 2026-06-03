Müsavat Dervişoğlu'den "mutlak butlan" tepkisi: Kayyum cumhuriyeti istemiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'ye yönelik mutlan butlan kararına ilişkin, "Kayyum cumhuriyeti istemiyoruz" dedi.

Dervişoğlu, "Siyasetin nasıl şekilleneceğini kurguladıklarını görüyoruz. CHP'nin cebren kapıların kırılmasını, başına kayyum atanmasını 'yargı kararıdır' deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz. Biz saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasette sandık yerine başka yöntemler aramanın ancak karışıklık yaratacağına dikkati çeken Dervişoğlu, "Hukukun görevi siyasetin adil bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Biz iktidarın böl ve yok et stratejisinin farkındayız" şeklinde konuştu.

"Devlet aklı hukuku askıya alanların sığınağı olmayacaktır"

"Millet olmanın temelinde ortak bir ahlak vardır" diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla kanun ortaya çıkar. Millet bu kanuna rıza gösterdiğinde devlet olur. Devlet aklı dediğiniz kanun düzeninin işleyişidir. Devlet adamı da o akılla o düzeni işletir ve bunu namus olarak kabul eder. Aslında millet var. Daha derine bakarsanız ortak ahlakı görürsünüz. Bir devletin aklı derinlikte değil, kanunlarda, milletin rızasını almada ve hesap vermede görülür."

İktidar temsilcilerinin kendi menfaatlerini 'devlet aklı' diye sattığını söyleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bunlar kendi menfaatlerini 'devlet aklı' diye satar. 'Demokratız' diye anlatır. İktidarın aldığı her kararın üstüne devlet aklı diye mühür basıyorlar. Devlet aklı iktidarın her yaptığına dokunulmazlık zırhı geçirmek değildir. Devlet aklı anayasaya sadakatttır. Hukuk devletine bağlılıktır. Devletin kendi sınırlarını bilmek ve millete hesap verme ahlakıdır. Bu yüzden yargı bağımsızlığını tartışmalı hale getiren, Meclis'i geri iten bir sistem devlet aklını bir kişinin siyasi ihtiyacına mahkum eder. Devlet aklı hukuku askıya alanların sığınağı olmayacaktır."

"Artık ders alma zamanı değil, ders verme zamanıdır" diyen Dervişoğlıu, "Buna zarar verenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geleceğiz sıkı durun hesap soracağız" dedi.