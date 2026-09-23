Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de Deniz Bayramoğlu'nun programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusu üzerine Dervişoğlu, olası adayların isimleri üzerinden yürütülen tartışmalarda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ya bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini ‘aday’ diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde mesela yaşadık. O zaman da ben söylemiştim, çeşitli uyarılarda bulunmuştum.

Şimdi de işte bana sorular yöneltildiği her yerde, çıktığım her programda: ‘Siz aday olur musunuz?’ Yani millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Ben bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey, bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır."

Ortak aday açıklaması

Henüz bir seçim takvimi bulunmadığını hatırlatan Dervişoğlu, partilerin önlerinde farklı seçenekler olduğunu anlattı.

Öte yandan seçime ayrı adaylarla girilebileceğini, bazı partilerin ise ittifak kurabileceğini söyleyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için gereken 50+1 oy nedeniyle ortak aday arayışının da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği isimler bulunduğunu söyleyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üzerinde hemfikir olunabilecek, mutabık kalınabilecek aday portreleri vardır. O adayların da elbette ki bir stratejileri vardır. O adayların ismi üzerinden yaşama geçirilen spekülasyonların o kişiliklere zarar vereceği endişesinden hareket etmek üzere ben kelimelerimi tartarak kullanmak mecburiyetindeyim."