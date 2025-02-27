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Müsavat Dervişoğlu’ndan olağanüstü acil toplantı çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başkanlık divanı üyeleri ve milletvekillerini saat 18.00’de Parti Genel Merkezi'nde acil toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu’ndan olağanüstü acil toplantı çağrısı
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İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini parti genel merkezinde olağanüstü toplantıya çağırdı. Saat 18.00'de başlayacak toplantının gündemi, DEM Parti İmralı heyetinin açıklamaları, Abdullah Öcalan'ın mesajı ve İYİ Parti'in alacağı tavır olması bekleniyor.

DEM Parti, bugün PKK elebaşı Öcalan ile üçüncü defa görüştü

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da bugün üçüncü kez görüştü. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da yer aldı. Heyetin saat 17.00'de İstanbul’da açıklama yapması bekleniyor. Açıklama, Diyarbakır ve Van’da da kent meydanlarında kurulacak LED ekranlarla canlı takip edilecek. 

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