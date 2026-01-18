Müsavat Dervişoğlu'nun tek aday olduğu İYİ Parti Kurultayı'ndan neler bekleniyor?

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı 18 Ocak Pazar yani bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

"İyilerin vakti geldi" sloganı ile toplanacak kurultayda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun tek aday olması bekleniyor. Kurultayda partiye katılımlar ve tüzük değişikliği ile Genel İrade Kurulu'nun (GİK) genişletilmesi de gündemde.

2023 genel seçimlerinden bu yana çalkantılı ve zorlu bir süreç yaşayan İYİ Parti, en sakin kurultaylarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 yerel seçimleri sonrasında genel başkanlığı bırakması üzerine 27 Nisan 2024'teki olağanüstü kurultayda Koray Aydın ve Tolga Akalın'a karşı genel başkanlık yarışını kazanan Müsavat Dervişoğlu, bu kez tek aday.

Partiyi seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda yaklaşık bin 200 delege Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.

Kurultayda tüzük değişikliği ile partide bazı yapısal değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Bu çerçevede partinin üst karar alma organı olan GİK'in üye sayısının artırılması da gündemde.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, son anda bir değişiklik olmazsa halen 50 olan GİK üye sayısının 75'e çıkarılacak.

Ayrıca halen politika başkanlıkları altında örgütü olan kadın ve gençlik yapılanmalarının kadın ve gençlik kolları olarak örgütlenmesini sağlayacak tüzük değişikliğine de gidilmesi bekleniyor.

"İyilerin vakti geldi" sloganı ile gerçekleştirilecek olan kurultayda, "Müsavat" isminin "eşitlik" anlamına geldiği vurgulanarak, bu konuda bir kısa film gösterimi de yapılacak.

Burak Dalgın İYİ Parti'ye katılıyor

Kurultayda partiye yeni katılımlar da olacak. İYİ Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre yaklaşık bir yıl önce DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'a kurultayda parti rozeti takılacak.

Parti yönetiminde alınan karar doğrultusunda, GİK seçiminin genel başkanın yer almasını istediği isimlerden oluşan blok liste ile yapılması bekleniyor.

Parti kulislerinde, Dervişoğlu'nun yeni isimleri parti yönetimine katacağı konuşuluyor.

Değişimin özellikle kurultay sonrasında belirlenecek olan Başkanlık Divanı'na yansıması bekleniyor.

İYİ Parti kulislerinde, 2024 yerel seçimlerinden sonra Başkanlık Divanı'ndaki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın yeniden parti yönetimine girebileceği konuşuluyor.

Ayrıca uzun süre Memleket Partisi'nde sözcülük görevinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. İpek Özkal Sayan da parti yönetiminde yer alabilecek isimler arasında sayılıyor