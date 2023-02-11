MÜSİAD deprem bölgesinde konteyner kent kuruyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından çok kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarıyla tüm gücünü afet bölgesine aktardı.

Depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar afet bölgesine 2000’den fazla sevkiyat gerçekleştiren MÜSİAD, 500 bin adet hazır gıda, 800 bin adet ekmek, 4 milyon 200 bin adetten fazla su, 65 bine yakın mont ve bot, 150 binden fazla battaniye ve 200 karavanı depremzedelerin hizmetine sundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın yurt içi şubelerinde kurduğu eşleştirme koordinasyonu ve görev paylaşımları ile 10 ilde oluşturulan sahra mutfakları depremden etkilenen vatandaşlara aralıksız sıcak yemek hizmeti sunduğunu kaydetti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağı bildirildi.

Kalıcı deprem konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması için iki farklı odası ve mutfak ile banyosu bulunan konteyner evlerin çalışmalarına başladığını duyuran MÜSİAD, ayrı bir bağış hesabı açarak; katkıda bulunmak isteyenleri de bu bağış kampanyasına davet etti.

Kadınlar için 5000 adet hijyen seti hazırlanıyor

MÜSİAD bünyesinde çalışmalarına devam eden MÜSİAD Kadın ise afet bölgesinde depremden etkilenen kadınlar için de harekete geçti.

İhtiyaç ve barınma malzemelerinin yanı sıra kadınlar için özel hijyen seti hazırlayan MÜSİAD Kadın grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MÜSİAD ailemizin kıymetli hanımları ile Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, afet bölgesindeki kadınlarımız için elzem olan 5000 adet kadın hijyen kitleri hazırlıyoruz. Her zaman ‘Bir ve Beraber’ olarak kadınlarımızın yanında olacağız ve bu zor günleri beraber atlatacağız." bilgisini paylaştı.