MÜSİAD Eski Başkanı Bayramoğlu tutuklandı

Bayram Ali Bayramoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Bayramoğlu, “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Usulsüzlük tespit edildi



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusuyla başlatılmış, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına alan ve usulsüzlük tespit eden İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirilmişti. Hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlenirken, sitelerin Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı da tespit edilmişti.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'na tutuklama talebi

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Ankara ve Muğla'da başlatılan eş zamanlı operasyonda, eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu ve beraberindeki diğer şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verdi. Dün Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Bayram Ali Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Eski Rize Milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayramoğlu'nun yetkilisi olduğu şirketlerin çalışanlarının usulsüz faaliyetleri nedeniyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Bayramoğlu, Savcılığa verdiği ifadenin ardından 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.