MÜSİAD’dan dijital dönüşüm ve girişimcilik paneli

Türkiye’de girişimcilik kavramının çapını genişletmeyi amaçlayan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, ürünleştirme ve markalaşmaya dikkat çekmek amacıyla 7 Şubat 2024 Çarşamba Günü MÜSİAD Genel merkezin önemli bir etkinlik gerçekleştirecek.

Etkinlik hakkında konuşan Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, MÜSİAD’ın birçok farklı sektörden binlerce üyesinin bulunduğunu hatırlatarak bu sektörlerin tümünde yapılacak yeni girişimlere ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Ancak sadece yeni girişimlerin yeterli olmadığını belirten Çiftci, girişimcilikte de bir paradigma değişiminin şart olduğunun, girişimcilerin girişimlerini ürünleştirme ve markalaştırmayla taçlandırması gerektiğini söyledi.

Ölüm kanyonu kavramına dikkat çekti

Girişimcilikteki ‘Ölüm Kanyonu’ kavramına dikkat çeken Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Kuran, “Her yeni 100 girişimden sadece 10’u, 10 yıl boyunca hayatta kalıyor. Sadece bir tanesi de 20 yılını tamamlayabiliyor. Demek ki bizim girişimcilikten yana bir eksiğimiz yok. Noksanlığımız; girişimleri büyütme noktasında, yani ürünleştirme ve markalaştırmada sorun yaşıyoruz. Biz de buna MÜSİAD olarak ‘GÜM! Etkisi’ adını verdiğimiz bir yaklaşımla çözüm arıyoruz.” MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu tarafından 7 Şubat 2024 Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkez’inde düzenlenecek etkinlikte; "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi" konuları ele alınacak.

Panel Oturumları:

1. Oturum: Bir Girişim Nasıl Başlamalı

2. Oturum: Ürünleşme ve Markalaşmanın Önemi

3. Oturum: Girişimcilik Dünyasında Yatırım Enstrümanları

4. Oturum: Girişimci Tecrübeleri