Müsilaj kabusu geri döndü! Gözde turizm bölgesinde alarm verildi

İstanbul'un gözde turizm bölgelerinden biri olan Kınalıada açıklarında müsilaj (deniz salyası) geri döndü.

Müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde daha önce 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilajın tekrar görülmesi endişeye yol açtı. Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıklarında tespit edilen müsilaj tabakası, dron ile görüntülendi.

Turizmciler tedirgin

Deniz yüzeyini kaplayan beyazımsı yapının yayıldığı görüldü. Görüntüler, bölge halkı ve turizmciler arasında tedirginliğe neden olurken, deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, özellikle yaz aylarında sıcaklık artışı, kirlilik ve durağan su nedeniyle oluşuyor.

Müsilaj nedir?

Müsilaj, denizlerde plankton ve mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan, sümüksü, jel benzeri bir madde olarak tanımlanır. Genellikle "deniz salyası" olarak da bilinir. Bu organik birikim, deniz suyundaki besin maddelerinin (özellikle azot ve fosfor) artması, sıcaklık değişiklikleri gibi faktörlerle tetiklenir. Deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak ölümlerine neden olabilir, balıkçılığı olumsuz etkiler ve deniz tabanında oksijen seviyesini düşürerek biyoçeşitliliği tehdit eder. Turizm bölgelerinde görsel kirlilik yaratır, plajları ve kıyı şeritlerini kullanılamaz hale getirir, balıkçılık ve turizm gelirlerini düşürür.

Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini tehdit ediyor

Kınalıada açıklarında yeniden beliren müsilaj, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini tehdit ediyor. Deniz salyasının turizm ve balıkçılığı vurabileceği endişesiyle uzmanlar, kirlilikle mücadele için acil eylem planı çağrısı yapıyor.