  3. Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü (Video)
Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü (Video)

İklim değişikliğinin etkisi ile deniz suyu sıcaklığındaki durgunluk ve azot-fosfor bolluğu nedeniyle denizlerde oluşan müsilaj, Marmara Sivriada'da ortaya çıktı. Mercan ekimine ve kontrole giden 4 dalgıç, 5 metrelere indikleri anda yoğun bir müsilaj ile karşılaştı.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği dalgıçları Salı günü gerçekleştirdikleri Sivriada dalışında müsilaj kabusu ile karşılaştı. Müsilajın geçtiğimiz haftalarda Güney Marmara'da uzmanlar tarafından görüldüğü biliniyordu.

Suyun sıcaklığı yüzeyde 22, 20, metrelerde 16 derece

Deniz Yaşamını Koruma Derneği gönüllü dalıcısı Yener Kuşculuoğlu, 5 metrelere indiklerinde müsilaj gördüklerini, normalde Ekim-Kasım arası görmeyi beklediklerini, bunun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü (Video) - Resim : 1

Bu görüntü ile mücadele etmek her ne kadar zor olsa da sanayi atıklarının denize boşaltılmasının önüne geçilmesi, evsel atıkların arıtılması, deniz kirliliğine sebep olacak atıkların temizlenip arıtılması için mücadele ederek bu sorunun hafifletebileceğini belirtti.

Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü (Video) - Resim : 2
Gönüllü Dalgıç Deniz Biyoloğu Özcan Evrenos ise Sivriada mercan ekimleri sırsında 3-15 metreler arasında müsilaj gözlemlediklerini, Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde oluşan müsilajın akıntı yoluyla mı, yoksa lokal şartlarda oluşan bir olay mı olduğunu anlamak için ellerinde yeteri kadar veri olmadığını söyledi.

Müsilaj kabusu Marmara'ya geri döndü (Video) - Resim : 3

