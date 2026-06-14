Müslim Sarı'dan "Adalet Yürüyüşü" paylaşımı: O gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararıyla "tedbiren" CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında düzenlediği “Adalet Yürüyüşü”nün dokuzuncu yıl dönümüne ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, “Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor” dedi.

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü'nün üzerinden 9 yıl geçti. Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor. Adalet, herkes için sağlanana kadar" ifadelerine yer verdi.