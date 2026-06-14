Müslim Sarı'dan "Adalet Yürüyüşü" paylaşımı: O gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 9. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yürüyüşün taşıdığı anlamın bugün daha da büyüdüğünü belirtti. Sarı, hak, hukuk ve demokrasi mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, “Adalet herkes için sağlanana kadar yürüyüş sürecek” mesajı verdi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararıyla "tedbiren" CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017 yılında düzenlediği “Adalet Yürüyüşü”nün dokuzuncu yıl dönümüne ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, “Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor” dedi.
CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü'nün üzerinden 9 yıl geçti. Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor. Adalet, herkes için sağlanana kadar" ifadelerine yer verdi.
Adalet Yürüyüşü'nün üzerinden 9 yıl geçti.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) June 14, 2026
Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü.
Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor.
Adalet, herkes için sağlanana kadar...#AdaletYürüyüşü pic.twitter.com/oyADsm7WJp