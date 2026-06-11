Müslim Sarı'dan Zeynel Emre'ye yanıt: Tedbir kararı oldukça kurultay hiçbir yolla toplanamaz

Özgür Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'ndeki 28 isim partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı.

Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar" açıklamasını yaptı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada Emre'nin ifadelerine ilişkin "Tedbir kararı oldukça kurultay hiçbir yolla toplanamaz " yanıtını verdi.

Sarı ayrıca "Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Her koşulda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Sarı'nın saat 16:00'da Genel Merkez'de açıklama yapması bekleniyor.

Zeynel Emre ne dedi?

Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin Sözcüsü Zeynel Emre TBMM'de açıklama yaptı.

Zeynel Emre, "Parti Meclisi toplantısına katılacaktık. Gidelim oraya, çoğunluk biziz ve orada hem önceki Genel Başkanımıza, hem oradaki arkadaşlarımıza milyonlarca CHP'nin karamsarlığını, itirazını ve olası sonuçlarını bir kez daha yüz yüze anlatıp bir olağanüstü kurultay kararı aldıralım diye düşündük. Ancak dün itibarıyla 9 arkadaşımızı yetkisiz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edildiği şeklinde bir açıklamaları oldu" dedi.

"Bir an evvel bu dosyayla ilgili karar verin"

CHP Tüzüğündeki "Madde 24/3"e işaret eden Emre, şöyle devam etti:

"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda 'usulsüz görev üstlenme' suçunu işlemiş olurlar. Partiye kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar."

Yargıtay'a çağrıda bulunan Emre, "Bir an evvel bu dosyayla ilgili karar verin. Yurttaşlarımız da, bizler de 'Ankara'da hakimler varmış' diyelim. Ülkemizin yaşadığı bu kriz de tarihimizde bir kara leke olarak kalsın, bir daha da bu tür krizleri yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

"Bir darbe süreci yaşıyoruz"

Emre sözlerine şöyle devam etti:

"Partinin kurultaya gitmesi dışında bir çözüm yok. Günlerden beri açıklamalar yapılıyor. Ben daha bu gerekçeyi düzgünce örneklendirebilen kimseyi görmedim, yok.

Bir siyasi parti iki kez üst üste seçim yapmazsa parti içi seçime gidemez. Bu en uzun 6 yıldır. Tamamen Sayın Erdoğan’ın iki dudağı arasına bırakmaktır. Sırf koltuk için alınabilecek bir risk midir?

Evet bir darbe süreci yaşıyoruz. Ortadan kalkması için mücadele edeceğiz. Karar yeter sayısı yok, bir şey yok. Hangi hakla oturup yazılar yazacaksınız?"