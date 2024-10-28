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Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Muş’ta, Van Gölü Ekspresi yolcu treninin mikserli beton pompasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 makinist hayatını kaybetti, 2 makinist yaralandı.

Kaza saat 12.20 sıralarında Muş merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı. Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinist de yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklendi

Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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