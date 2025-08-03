Mustafa Aksakallı'nın silahla yaralandığı saldırıda kritik gelişme: 2 kişi tutuklandı

Çeşme’nin gözde bölgelerinden Hacımemiş Mahallesi’nde yer alan bir eğlence mekânında, gece saat 01.00 sıralarında gerginlik çıktı. İddiaya göre, 19 yaşındaki Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A., alkolün etkisiyle çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. Duruma müdahale eden mekân sahibi Mustafa Aksakallı ile ikili arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüphelilerden biri silahını çekerek Aksakallı’ya ateş etti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olan Aksakallı, sağ bacağından iki kurşunla yaralandı. O sırada mekânda bulunan 25 yaşındaki Zeynep G. ise seken kurşunlardan biriyle hafif şekilde yaralandı.

Panikle dışarı çıkmaya çalışan diğer müşterilerden Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) ise kırılan cam parçaları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavilerinin ardından 7 kişi de taburcu edildi.

“Masada yeterince ilgi gösterilmedi"

Olayın ardından harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, ilk ifadelerinde kendilerine “masada yeterince ilgi gösterilmemesinden” şikâyetçi oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.