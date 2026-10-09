Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında tutuklama talebi
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Balcı ve Sevinç, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.