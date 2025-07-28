Mustafa Bozbey, Bursa'daki yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık’ta yangın bölgesinden başka bir noktada çıkan şüpheli yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harmancık’ta ana yangın bölgesinden uzakta, gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan şüpheli yangını, ekipler ve vatandaşlarla kısa sürede kontrol altına aldıklarını belirtti.

Bu noktada başlayan yangına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve tespitleri doğrultusunda emniyet güçlerine, şüphelerini ve resmi şikayeti ilettiklerini aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait araçlar ve köylülerimizin tankerleri, eşgüdüm içinde çalışarak yangının büyümesini engelledi. Vatandaşlarımızın dikkati ve emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle, sabotaj şüphesiyle 03 plakalı araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerle ilgili hukuki süreci dikkatle ve yakından takip ediyoruz. Adli makamlarımıza güvenimiz tam. Eğer gerçekten kötü niyetli bir girişim veya sabotaj ihtimali söz konusuysa, bu girişimde bulunanların yargı önünde gereken karşılığı bulması için üzerimize düşen tüm adımları atacağız. Vatandaşlarımızı sağduyulu ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."