Mustafa Bozbey'den "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin siyasetteki yankıları sürüyor.

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

"Bu iddiaların tek amacı olabilir..."

Cumhuriyet’e konuşan Bozbey, “Göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve özellikle hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmeti Bursalılara sunuyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler” dedi.

"Bu kenetlenmeyi hiç kimse bozamayacak"

Bozbey, “Bursa, bize bir buçuk sene önce onay verdi. Bursalının taleplerini yerine getirme konusunda ve Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi. Bu güven doğrultusunda da bu emaneti onların istediği, arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi. Bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kimse bozamayacaktır” ifadelerini kullandı.