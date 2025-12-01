  1. Ekonomim
  3. Mustafa Destici: İşe alımlarda evliler öncelikli olsun, evlenmemiş adam devlet memuru olmasın
Mustafa Destici: İşe alımlarda evliler öncelikli olsun, evlenmemiş adam devlet memuru olmasın

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin’de yaptığı konuşmada evlilere işe alımda öncelik verilmesi gerektiğini savunarak “27 yaşına kadar evlenmeyenleri kamuya almayacaksın” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin’deki toplantısında konuştu. Destici, işe alımlarda evlilere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek “İki kişi bir yere iş için başvuru mu yaptı? Evli olanı tercih edeceksin" dedi.

"Radikal bir şey söyleyeceğim"

Ardından “Radikal bir şey söyleyeceğim” şeklinde söze başlayan Destici, “25 yaşına gelmiş, hadi 27 olsun... Evlenmemiş adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın. Böyle cesur karar alabiliyor musun? Karar böyle olur” ifadelerini kullandı.

Bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini savunan Destici, “Ben şahsen, bana milletim yetki versin bu kararları alırım. Çünkü bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir” diye konuştu.

