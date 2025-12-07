Mustafa Destici: Kadınlarımız işe bir saat geç gelmeli, bir saat erken çıkmalı ve haftasonu çalışmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Ümraniye Nikah Salonu'nda düzenlenen "Birliğe İz Bırakan Kadınlar" programına katıldı.

Masaları gezerek kadınlara kırmızı gül hediye eden Destici, burada yaptığı konuşmada, Türk kadınının 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy, ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te de TBMM'de seçme ve seçilme hakkı elde ettiğini anımsattı.

Destici, o tarihlerde dünyada kadınların seçme ve seçilme haklarına sahip olduğu ülke sayısının 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısının da 17 olduğunu kaydederek "Çok sayıda Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı bizim ülkemizde tanındı" diye konuştu.

"Kadın üniversiteleri kurulmalıdır"

Kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulmalıdır, sadece kadınlarımıza hizmet verecek hastaneler de bir an önce hayata geçirilmeli. Yıllarca laiklik adı altında bunlara karşı çıktılar.

Bugün ülkemizin önemli problemlerinden biri de her yüzyılın ayıbı olan, bu yüzyılın da en büyük ayıplarından biri olan kadına yönelik şiddettir. Bu sadece bizim ülkemizin bir problemi değil. Maalesef bu meseleyi çözme noktasına alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını görmekteyiz.

Yapılacak iş nedir? Cezaların artırılmasıdır, yasalar yeniden gözden geçirilmeli, eğitim ve önleyici tedbirler devreye sokulmalıdır. Kadına yönelik şiddeti mutlaka ortadan kaldırmalıyız."

"Cinsi sapıklar için mutlaka idam cezası geri getirilsin"

Bazı cezaların arttırılması gerektiğine değinen Destici, "Bizi en çok üzen, ciğerlerimizi, yüreklerimizi dağlayan küçük yaştaki çocuklarımıza yapılan taciz, tecavüz ve bunun sonunda gelen ölümlerdir. Son yıllarda, aylarda bu devam etmektedir. Büyük Birlik Partisi olarak defalarca haykırdık, 30 ilde referandum yaptık, çocuklarımızı, genç kızlarımızı tecavüz edip öldüren bu cinsi sapıklar için mutlaka idam cezası geri getirilsin dedik" ifadelerini kullandı.

"Erkekler 8 saat çalışıyorsa kadınlarımız 6 saat çalışmalı"

Destici, kadınların meslek edinmesi ve iş hayatında olmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Kadınlarımıza çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, çalışma hayatı ailesine zaman ayıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çünkü kadın aynı zamanda bir eş ve bir annedir. Erkekler 8 saat çalışıyorsa, kadınlarımız 6 saat çalışmalıdır. Kadınlarımız hafta sonu asla çalıştırılmamalıdır, yarım gün olan izin ve tatiller kadınlarımız için tam olmalıdır" diye konuştu.

En büyük tehditlerden birinin de doğum oranlarının düşmesi olduğunu kaydeden Destici, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.