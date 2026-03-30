Mustafa Destici'den açılım sürecine şartlı destek: Belirli koşullar yerine getirilmeli

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan ikinci açılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Destici, terör örgütü PKK ile ilgili kökten çözümler gerçekleşmeden sürecin ilerletilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Destici açıklamasında, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı. Bunu açıkça söylüyorum. Atılırsa biz bunun yanında olmayız. Silah bırakacak ve tüm unsurlarını kapatacak. İran, Irak, Avrupa'daki bürolarını hepsini kapatacak. Ondan sonra oturulup konuşulabilir. Ama şu anda bunların hiçbirisi yapılmış değil. Bunların hiç birisi yapılmadan bir yasal ve anayasal düzenlemenin yanında biz olmayız" şeklinde konuştu.

"Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız"

Destici, parti olarak sadece seçim dönemlerinde ortaya çıkan değil, misyonu ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir yapıda olduklarını, bu nedenle doğru bildiklerini her zaman dile getirdiklerini söyledi.

Daha önce de Cumhur İttifakı içindeki eleştirilerine karşı AKP'nin yaklaşımını değerlendiren Destici, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok." ifadelerini kullandı.

Aynı konuşmasında seçim beklentileriyle ilgili de değerlendirme yapan Destici, bir sonraki seçimin 2027 sonunda ya da 2028 başında gerçekleşmesini beklediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğin süreceğini belirtti.