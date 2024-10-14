Mustafa Destici'den bankalara çağrı: Limitini 99 bin TL'ye düşürenlerin kredi kartlarını iptal edin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limite sahip kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını içeren düzenleme sonrası kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşüren vatandaşların kredi kartlarının iptal edilmesini istedi.

"Limitini 99 bin TL'ye düşürenlerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz"

Destici sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır: Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip 'savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan', başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz." dedi.

"Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim"

Destici konuyla ilgili eleştiride bulunanlara yönelik "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye gibi olur, vermezsen sonun Irak gibi olur, vermezsen sonun Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusunu ailesini veriyor, sen 750 lira vermişsin çok mu? Onların derdi, biliyorsunuz bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil DEM’lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı savunurlar, Batı’yı savunurlar, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni savunduğunu görmedim" demişti.