  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yandı
Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı evde yangın sonucu hasar oluştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yandı
Takip Et

Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyette bulunan Bayram Efendi'ye ait yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının eve de sıçraması üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında kameriye ile evin dışında hasar oluştu.

Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'da bir süre kaldığı Bayram Efendi Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2009 yılında koruma altına alınmıştı.

2 katlı, 8 odası bulunan konakta 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alındıktan sonra restorasyon çalışmasına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.

Uyuşturucu soruşturması | Polat çiftinin kan örnekleri alınacakUyuşturucu soruşturması | Polat çiftinin kan örnekleri alınacakGündem
AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandıAFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandıGündem
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 36 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji 36 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid’e gidiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Madrid’e gidiyor
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Avukat Feyza Altun 'ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalındı
Avukat Feyza Altun 'ben gözaltı listesinde değilim' dediği anda kapısı çalındı
Bahçeli'den İmralı çağrısı: Komisyon heyetinde kimler olacak, hangi sorular hazırlanıyor?
Bahçeli'den İmralı çağrısı: Komisyon heyetinde kimler olacak?
Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltında
Ankara'da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltında
İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi?
İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi?
Ünlü oyuncu ve şarkıcılara 'uyuşturucu' soruşturması: İşte gözaltı listesi
Ünlü oyuncu ve şarkıcılara soruşturma: İşte gözaltı listesi