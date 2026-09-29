Mustafa Saldal'ın eşi Dubai'de açıklama yaptı: Ben de mağdur oldum

Dubai'de bulunduğunu doğrulayan Melisa Sandal, savcılığın kendisini ifadeye çağırması durumunda Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında adı geçen fonlardan 11 milyar lira kazandığı iddiasıyla gündeme gelen Melisa Sandal, söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Melisa Sandal, oğlunun eğitimi nedeniyle geçen yıldan bu yana Dubai'de bulunduğunu belirtirken, fonlara işlem kısıtlaması getirilmesinin ardından parasının içeride kaldığını ifade etti.

Sandal iddialardaki rakamları yalanladı

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, mal varlığına tedbir uygulanan Melisa Sandal, kendisinin de birçok kişi gibi fon alımı yaptığını söyledi. Ancak kamuoyuna yansıyan 11 milyar liralık rakamın doğru olmadığını belirtti.

Sandal, kendisine ilişkin "bir duyum alıp çıkış yaptığı ve parasını çektiği" yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bu durumun ortaya çıkacağını belirten Sandal, savcılığın kendisinin ifadesine başvurması halinde Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi.

Sandal açıklamasında, "Evet birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım, parayı çektiğim kısmı zaten tamamıyla yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olduğu anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

Fonların kapatılmasıyla mağdur olduğunu söyledi

Melisa Sandal, 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında fon işlemleri yaptığını kabul etti. Fon krizinin yaşandığı tarihten bir gün önce de yüklü miktarda para yatırarak alım gerçekleştirdiğini belirten Sandal, fonların kapatılmasının ardından mağdur olduğunu söyledi.

Sandal, bu durumun haksız kazanç elde etmediğinin göstergesi olduğunu savunarak, "1 gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum. Bu durum benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir" dedi.

Mustafa Sandal ve Melisa Sandal'ın 11 milyar liralık vurgun iddiasının ardından ne yapacaklarına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme gelirken, Mustafa Sandal daha önce yaptığı açıklamada "Benim alnım ak" ifadelerini kullanmıştı.

İlk para çekme tarihini hatırlamadığını belirtti

Melisa Sandal'a, 15 Eylül'de yeniden yatırım yaptığı ve ilk çekimini hangi tarihte gerçekleştirdiği de soruldu. Sandal, işlemin kesin tarihini hatırlamadığını, temmuz ayında gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Kesin bir tarih vermesi halinde yanlış bilgi aktarmış olabileceğini ifade eden Sandal, doğru yanıt verebilmek için hesap özetini incelemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca soruşturmada iddia edilen rakamların kesinlikle doğru olmadığını yineledi.

Sandal, "İnanın tam tarih olarak hatırlamam mümkün değil, temmuz ayı olabilir ama şu an ne desem yalan olur. Dediğim gibi hesap özetimi istemem gerekiyor, doğru cevaplayabilmek için. Ancak iddia edilen rakamlar olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum. Ben haksız bir kazanç elde etmedim" ifadelerini kullandı.