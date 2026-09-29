Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederine yakalama kararı, mal varlıkları donduruldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Melis Sandal yaptığı açıklamada, Dubai'de olduğunu doğrulamış ve fonların dondurulması nedeni ile mağdur duruma düştüğünü söylemişti.

Melis Sandal, savcılığın kendisini ifadeye çağırması durumunda Türkiye'ye döneceğini belirtmişti.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddia edilmişti.