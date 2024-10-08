Mustafa Sarıgül: Domuz eti yediren firmayı ben açıklayacağım

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürün satan firmaları ifşa etmesinin ardından, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen bir firma hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, X hesabından paylaştığı videoyla firmaya ve yetkililere çağrıda bulundu.

Sarıgül, videolu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi kirliliği var, açıklamazsanız ben açıklayacağım"

"Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren haber vermeden ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bilgiler var, teyit etmeye çalışıyorum. Yoksa ben açıklayacağım."

'Domuz eti' skandalı mahkemede

Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı hileli ürünler listesine dair bir diğer önemli gelişme, Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan’ın açıklamaları oldu. İnan, ünlü bir köfteci firmanın, ürünlerinde domuz eti bulunduğunu ancak firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdığını belirtti.