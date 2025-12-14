Mustafa Sarıgül, ofsaytın kaldırılması için Meclis'i göreve çağırdı
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP'li Milletvekili Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılmasını teklif etti. Sarıgül, "Ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin. Daha çok gol olsun ve heyecan artsın" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 2026 yılı bütçesi için görüşmeler devam ederken; Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesine ilişkin söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den, futbolda ofsaytın kaldırılmasıı talebi geldi.
Ofsayt kuralının futbolun temposunu düşürdüğünü söyleyen Sarıgül, “Sayın Bakanım, ofsaytın kaldırılması için adım atın. Ofsayt kalksın, daha hızlı futbol gelsin" ifadelerini kullandı.
Sarıgül, lig karşılaşmalarının da TRT 1'de şifresiz yayınlanmasını istedi.