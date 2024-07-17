Mustafa Sarıgül: 'Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir'

Sosyal medyada CHP'li Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Konutla ilgili açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde… — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 16, 2024

Sarıgül'den yeni açıklama: 'Görüntülerdeki kişi devlet memuru değil 25 yıldır ekibizde yer alan arkadaşımız'

Mustafa Sarıgül, Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada ise "Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız" dedi.